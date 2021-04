Die indonesische Marine hat Teile des vermissten U-Bootes entdeckt.

Marinechef Margono sprach von Belegen dafür, dass das Boot mit mehr als 50 Menschen an Bord gesunken ist. Wie es weiter heißt, gibt es keine Informationen über die Besatzung. Nach Berechnungen der Behörden sollte der Sauerstoffvorrat an Bord bis heute früh reichen.



An der Suche nach der "KRI Nanggala 402" hatten sich 20 indonesische Schiffe und vier Flugzeuge beteiligt. Sie wurden dabei auch von einem australischen Kriegsschiff unterstützt. Der Kontakt zu dem U-Boot war am Mittwoch abgerissen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.