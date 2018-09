Bei einem Tsunami sind auf der indonesischen Insel Sulawesi mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Wie die indonesische Katastrophenschutzbehörde mitteilte, spülten riesige Wellen in den Orten Palu und Donggala Häuser fort. Mehrere Menschen seien in den Trümmern gestorben. Eine genaue Zahl nannte die Behörde nicht. Die Kommunikationsverbindungen in das Krisengebiet seien unterbrochen.



Dem Tsunami waren ein Beben der Stärke 7,7 und mehrere schwere Nachbeben vorhergegangen. Dabei starb mindestens ein Mensch.