Das vermisste indonesische U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord liegt vermutlich in 600 bis 700 Metern Tiefe.

Das teilte die Marine des Landes mit. Ein Sprecher sagte, das U-Boot sei lediglich für Tauchgänge bis zu 500 Metern Tiefe ausgelegt. Alles darüber hinaus sei gefährlich. Der Treibstofftank könnte durch den Wasserdruck beschädigt worden sein.



Die Marine sucht derzeit nördlich der Insel Bali mit mehreren Schiffen nach dem U-Boot. Es war gestern während einer Übung verschwunden. Helikopter entdeckten einen Ölfleck im Meer etwa an der Stelle, an dem es zuletzt Kontakt zu dem U-Boot gab. Es war Ende der 1970er Jahre von dem Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel gebaut worden.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.