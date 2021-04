Gut vier Tage nach seinem Verschwinden ist ein indonesisches U-Boot auf dem Meeresgrund vor der Küste Balis gefunden worden.

Nach Militärangaben ist das U-Boot in mehrere Teile zerbrochen. Die 53 Besatzungsmitglieder seien tot, erklärte der Marinechef. Der Kontakt war am Mittwochmorgen während einer Militärübung abgerissen, bei der Torpedos abgefeuert werden sollten.



Neben der indonesischen Marine hatten sich auch andere Länder mit Schiffen und Flugzeugen an der Suche nach dem U-Boot beteiligt. Gestern waren dann erste Teile gefunden worden.

