Nach dem Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar.

Bis zum Abend wurden von den Behörden 832 Tote gezählt, doch werden noch viel mehr Opfer befürchtet, weil große Teile des betroffenen Gebietes wegen der Zerstörungen noch nicht erreicht werden konnten. Dadurch gestaltet sich auch die Suche nach Überlebenden schwierig.



Der indonesische Präsident Widodo reiste in die besonders betroffene Küstenstadt Palu. Der Tsunami mit einer bis zu sechs Meter hohen Flutwelle war am Freitag durch ein starkes Erdbeben ausgelöst worden.



Nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam hat das Tsunami-Frühwarnsystem einwandfrei funktioniert. Die indonesische Katastrophenschutzbehörde hatte kritisiert, dass nicht wie vorgesehen die Sirenen ertönt seien.