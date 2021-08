Der indonesische Vulkan Merapi ist erneut ausgebrochen.

Der 2.968 Meter hohe Berg wurde von mindestens sieben Eruptionen erschüttert, bei denen er heiße Aschewolken in den Himmel stieß, wie das Vulkanologiezentrum des Landes mitteilte. Eine Ascheschicht bedecke Dörfer und Städte in der Gegend. Der Zutritt zu einem Gebiet in fünf Kilometern Umkreis um den Krater sei gesperrt. Es gilt die zweithöchste Warnstufe.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.