Auf der indonesischen Insel Java ist der Vulkan Merapi wieder ausgebrochen.

Aus dem Krater stiegen Asche- und Rauchwolken in bis zu 3.000 Meter Höhe auf. Die Behörden verhängten ein Betretungsverbot für den Umkreis von fünf Kilometern, weil ein erneuter Ausbruch mit Lava nicht ausgeschlossen werden kann.



Der Merapi in Indonesien zählt zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Zuletzt war er vor elf Jahren in größerem Umfang ausgebrochen. Damals kamen mehr als 300 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.