Auf der indonesischen Insel Sumatra ist der Vulkan Sinabung ausgebrochen.

Wie die Behörden des Inselstaats mitteilten, stieg eine Aschesäule aus dem Krater mehr als sieben Kilometer in den Himmel. Der Sinabung ist seit dem Wochenende wieder aktiv. Bereits am Samstag hatte er Asche in die Luft geschleudert. Vielerorts in der Umgebung des Vulkans im Norden von Sumatra lag eine dicke Ascheschicht auf Straßen, Häusern und Autos. Berichte über Tote oder Verletzte liegen nicht vor.