In Indonesien kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Großbrand in einer Öl-Raffinerie.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die brennenden Tanks mithilfe von Wasser isoliert. So soll verhindert werden, dass das Feuer auf andere Tanks übergreift. Der Brand in einer der größten Raffinerien des Landes war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde starb ein Mensch an einem Herzinfarkt, etwa 20 weitere wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Rund 1.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Über der Stadt Balongan im Nordwesten der Insel Java stiegen dichte Rauchwolken auf. Korrespondenten zufolge waren die Schwaden bis in die Hauptstadt Jakarta zu sehen, die etwa 225 Kilometer westlich liegt. Die Brandursache ist unklar. Die staatliche Betreiberfirma Pertamina erklärte, das Feuer sei während eines Gewitters ausgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.