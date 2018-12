Durch einen Tsunami sind in Indonesien mindestens 43 Menschen getötet worden. Weitere 584 Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Jakarta mit. Es gebe zudem zahlreiche Vermisste. Die Flutwellen seien über Küstenabschnitte an der Straße von Sunda zwischen den Inseln Sumatra und Java hereingebrochen.

Indonesien ist bereits häufiger von Tsunamis getroffen worden. Diese entstehen in der Regel durch Beben unter dem Meeresboden. Erst Ende September hatte ein Beben der Stärke 7,4 die bei Urlaubern beliebte indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Die Region um die Stadt Palu wurde kurz darauf von einem Tsunami getroffen. Bei bis zu elf Meter hohen Wellen reichte das Wasser bis zu einem halben Kilometer ins Landesinnere. Mehr als 2.200 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden verletzt.



Besonders verheerend war der Tsunami vom Dezember 2004: Damals starben in den Anrainerstaaten um den Indischen Ozean rund 220.000 Menschen, allein 168.000 davon in Indonesien. Ausgelöst worden war diese Katastrophe durch ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra.



Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Erdbeben und auch Vulkanausbrüche sind dort keine Seltenheit. Der Inselstaat hat so viele aktive Vulkane wie kein anderes Land der Welt.