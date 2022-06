Indonesiens Präsident Widodo kommt in Kiew an. Er will im Ukraine-Krieg vermitteln. (Handout / PRESIDENTIAL PALACE / AFP)

Am Bahnhof der ukrainischen Hauptstadt wurde er von Vize-Außenminister Senik empfangen, wie Widodos Büro in Jakarta mitteilte. Für den Nachmittag ist ein Treffen mit Präsident Selenskyj geplant. Morgen will Widodo nach Russland zu einem Treffen mit Staatschef Putin reisen. Widodo war nach seiner Teilnahme am G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern über Polen in die Ukraine gefahren. Indonesien ist im November Gastgeber des G20-Gipfels. Dazu hatte er neben Selenskyj auch Putin eingeladen. Der Kreml bestätigte mittlerweile Putins Teilnahme - unklar ist jedoch, ob in Präsenz oder per Videoschalte.

Der italienische Regierungschefs Draghi hatte gestern erklärt, Widodo habe ihm gegenüber eine persönliche Teilnahme Putins ausgeschlossen.

