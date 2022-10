Fußballstadion

Wrack eines verbrannten Lastwagens vor dem Kanjuruhan-Stadion in Malang (Bayu Novanta / XinHua / dpa / Bayu Novanta)

Zuvor hatten die indonesischen Behörden von 174 Todesopfern gesprochen. Möglicherweise habe diese Zahl doppelt gezählte Opfer umfasst, hieß es.

Nach Angaben der Polizei waren Tausende Fans nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld gestürmt. Sicherheitskräfte hätten daraufhin Tränengas eingesetzt. Das habe Panik ausgelöst. Unter den Toten seien auch zwei Polizisten. Die Wut der Fans war entstanden, nachdem der Verein Arema Malang das Spiel gegen den Erzrivalen Persebaya Surabaya verlor - zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten.

Es handelt sich um eine der größten Stadionkatastrophen in der Geschichte des Fußballs weltweit. In dem Stadion in der Stadt Malang befanden sich laut Behörden 42.000 Zuschauer. Der indonesische Präsident Joko Widodo ordnete einen vorübergehenden Stopp aller Spiele der ersten Fußball-Liga sowie eine Sicherheitsüberprüfung an.

FIFA-Präsident Infantino: Fußballwelt in "Schockzustand"

FIFA-Präsident Infantino erklärte, die Fußballwelt sei "nach den tragischen Vorfällen in einem Schockzustand". "Dies ist ein dunkler Tag für alle, die im Fußball involviert sind, und eine Tragödie jenseits aller Vorstellungskraft." Er spreche den Familien und Freunden der Opfer, "die in diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus."

Trainer Doll: Bin unsagbar traurig

Auch den derzeit in Indonesien tätigen deutschen Trainer Thomas Doll haben die Ereignisse schwer mitgenommen. Er sei unsagbar traurig, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler der "Bild"-Zeitung. Doll betreut seit April den elfmaligen indonesischen Meister Persija Jakarta. Der 56-Jährige gab an, dass er bereits erste Gespräche mit seinen Spielern über die Tragödie geführt habe. "Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das alles macht schon sehr, sehr nachdenklich", erklärte Doll.

Papst betet für Opfer der Stadionkatatstrophe in Indonesien

Papst Franziskus reagierte ebenfalls betroffen auf die Stadion-Katastrophe in Indonesien. Er bete für alle, die bei dem Unglück getötet oder verletzt worden seien, sagte das Kirchenoberhaupt beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz.

