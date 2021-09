Die USA wollen in Zukunft Atom-U-Boote an Australien liefern.

Das teilte Präsident Biden bei der Ankündigung einer neuen sogenannten Sicherheitsallianz der beiden Staaten mit Großbritannien mit. Biden hatte zuvor in einer Schalte mit den Regierungschef Morrison und Johnson beraten. Der US-Präsident verwies auf eine nach seinen Worten sich rasch entwickelnde Bedrohung im indopazifischen Raum. Es sei entscheidend für die Zukunft, dass die Region offen und frei bleibe. Daher sei es nötig dem verbündeten Australien den Erwerb der U-Boote zu ermöglichen. Zugleich betonte er, man spreche hier nicht von nuklearer Bewaffnung, sondern von konventionellen U-Booten mit nuklearem Antrieb. Biden bezeichnete die Initiative als historischen Schritt für die drei Partner.



Hintergrund dürfte der Machtanspruch Chinas im Indopazifik sein. Namentlich erwähnten Biden, Morrison und Johnson China allerdings nicht. Chinas Botschaft in Washington reagierte mit der Aufforderung an die drei Länder, sie sollten ihre - Zitat "Mentalität des Kalten Krieges und ihre ideologischen Vorurteile ablegen".

