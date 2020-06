Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie ist trotz der Corona-Krise nur leicht zurückgegangen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im Verarbeitenden Gewerbe - also im Maschenbau oder in der Autoindustrie - im April knapp 5,6 Millionen Menschen tätig, das sind 1,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Allerdings war die Zahl der Beschäftigten bereits im März um 1,3 Prozent zum Vorjahresmonat gesunken. Kurzarbeitende zählen zudem als Beschäftigte.