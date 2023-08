Bündnis formuliert Appell

Ob der Preis für Industriestrom zeitweilig staatlich subventioniert werden sollte, sorgt derzeit für eine heftige Debatte. (picture alliance / Rzepka - Pressefoto / Norbert Rzepka)

Deutschland benötige schnell eine Entscheidung, erklärte die Allianz in einem gemeinsamen Appell. Längst drohten Verlagerungen, Standortschließungen und der Verlust an Arbeitsplätzen. Strom werde bei der Transformation zu einer klimaneutralen Produktion immer wichtiger. Bis dieser in ausreichenden Mengen aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stehe, sei ein wettbewerbsfähiger, zeitlich reduzierter Strompreis dringend notwendig, hieß es. Zu dem Bündnis zählen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, die IG Metall und der Verband der Chemischen Industrie.

Zuletzt hatte auch Nordrhein-Westfalens Landesregierung die Forderung unterstützt. Die Bundesregierung ist in der Frage uneins.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.