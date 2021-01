Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat davor gewarnt, die Wirtschaft in der Corona-Krise komplett herunterzufahren.

Wenn die Produktion etwa für vier Wochen ganz gestoppt würde, dauerte es weitere vier Wochen, um sie wieder hochzufahren, sagte der neue Verbandspräsident Russwurm in Berlin. Für das Wirtschaftswachstum bliebe das nicht ohne Folgen. Auch die Präsidentin des Automobil-Verbandes, Müller, sagte, sie sehe keinen Grund, warum Werke geschlossen werden sollten. Die Betriebe hätten sehr hohe Arbeitsschutzstandards und detaillierte Hygienekonzepte. Deshalb gebe es auch keine außergewöhnlichen Infektionsherde in der Automobilindustrie.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte angesichts der Corona-Lage für noch weitreichendere Einschränkungen plädiert. Deutschland müsse endlich in einen richtigen Lockdown gehen, sagte der Linken-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.