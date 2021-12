Industrie befürchtet Verknappung wichtiger Ressourcen (Imago / Xinhua)

Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft betrifft dies vor allem die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Die Versorgung mit Kobalt, Lithium und Graphit sei sehr kritisch, teilte der zuständige Geschäftsführer Lichtblau in München mit. Die bekannten Kobaltreserven etwa reichten beim aktuellen Bedarf nur noch elf Jahre. Engpässe seien auch bei Platin, Iridium und Nickel absehbar, die für die Wasserstoff-Herstellung gebraucht würden. Lichtblau betonte, es gebe keinen Grund zu Panik, aber die Verknappung sei ein Warnsignal, auf das man reagieren müsse. So werde bereits an kobaltfreien Batterien gearbeitet.

