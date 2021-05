Die Zahl der Beschäftigten in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes ist in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen.

In den zwölf Monaten bis Ende März 2021 sank ihre Zahl um gut 151.000 oder 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Danach ist der Rückgang in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 6,4 Prozent besonders ausgeprägt. Dagegen blieb die Zahl der Beschäftigten in der Herstellung chemischer Erzeugnisse mit minus 0,4 Prozent nahezu konstant.

