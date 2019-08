Die Deutsche Industrie hat die Bundesregierung und die Europäische Union aufgerufen, im Streit mit dem britischen Premier Johnson um den Brexit-Vertrag hart zu bleiben.

Der Hauptgeschäftsführer des Industrie-Bundesverbandes, Lang, sagte in Berlin, das Austrittsabkommen sei für die deutsche Industrie von riesengroßer Bedeutung. Dazu gehöre, dass an der irischen Grenze Binnenmarkregeln eingehalten würden. Dies gelinge aber nur mit der sogenannten "Backstop"-Regelung im Brexit-Vertrag. Deshalb müssten Regierung und EU zum ausgehandelten Abkommen stehen, forderte Lang.



Die EU-Spitze hatte bereits gestern die Forderung Johnsons zurückgewiesen, die Backstop-Klausel zu streichen. Der Brexit-Vertrag dürfte auch ein zentrales Thema des Antrittsbesuchs Johnsons bei Bundeskanzlerin Merkel heute Abend in Berlin sein.



In Großbritannen wurde unterdessen bekannt, dass sich der Staatshaushalt vor dem Brexit schlechter entwickelt als erwartet. Demnach wurde im Juli zwar der für diesen Monat übliche Überschuss erzielt. Er fiel mit 1,3 Milliarden Pfund aber weniger als halb so groß aus wie von den Ökonomen erwartet und blieb auch deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres.