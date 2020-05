Die deutsche Wirtschaft dringt angesichts des derzeitigen Konjunktureinbruchs immer stärker auf ein baldiges Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Der Präsident des Industrieverbandes BDI, Kempf, sagte der Funke-Mediengruppe, jede Woche des Shutdown koste die Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung.

Ein derartiger Einschnitt lasse sich nicht über Monate hinweg aushalten und erzeuge massive Wohlstandsverluste sowie dauerhaften Schaden in Wirtschaft und Gesellschaft. Der BDI-Präsident betonte, die Politik müsse kontinuierlich daran arbeiten, den Wiedereinstieg so schnell und so verlässlich sicherzustellen, wie es möglich sei. Deshalb müssten die Unternehmen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen könne - und zwar nach der nächsten Schalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai. Ziel müsse ein verbindlicher Planungshorizont für die Fimen sein.



Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet für das laufende Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent und damit dem stärksten Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik.