Industrieländer geben 60 Millionen Barrel Ölreserven frei. (imago stock&people/blickwinkel)

Insgesamt sollen 60 Millionen Barrel freigegeben werden, wie die Internationale Energieagentur nach einem außerordentlichen Ministertreffen mitteilte. Mitglieder der Organisation lagern für Notfälle eine Reserve von insgesamt 1,5 Milliarden Barrel Öl. Ein Barrel entspricht 159 Litern. IEA-Direktor Birol erklärte, die Lage an den Energiemärkten sei sehr ernst. Der Krieg in der Ukraine gefährde die globale Wirtschaft in einer Phase zerbrechlicher Erholung.

Russland ist der drittgrößte Ölproduzent weltweit. Das Land exportiert täglich 5 Millionen Barrel Rohöl. Das sind gut 12 Prozent des gesamten Ölhandels. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine ist der Ölpreis auf mehr als 100 Dollar pro Barrel gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 2014.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.