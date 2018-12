Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den Vorschlag der SPD-Vorsitzenden Nahles reagiert, eine "Industriepartnerschaft" mit der Automobilbranche ins Leben zu rufen.

Die Branche stehe vor großen Herausforderungen, nicht zuletzt aufgrund der Notwendigkeit der Entwicklung neuer Technologien, sagte ein Regierungssprecher der Zeitung "Die Welt. Deshalb habe man bereits die Nationale Plattform Mobilität der Zukunft unter Federführung des Bundesverkehrsministeriums eingerichtet. Ob es weiterer Institutionalisierung bedürfe, werde geprüft.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte in derselben Zeitung, die Bundesregierung müsse die unsägliche Kumpanei mit den Autobossen aufkündigen. Kritik kam auch vom FDP-Verkehrsexperten Luksic.



Nahles hatte Bundeskanzlerin Merkel in einem Brief kurz vor Weihnachten aufgefordert, eine neue "Industriepartnerschaft Automobilindustrie 2030" auf den Weg zu bringen. Damit sei ein kontinuierlicher Dialog über die Transformation der Branche gemeint.