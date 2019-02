Von den deutschen Familienunternehmen kommt Kritik am Industriekonzept von Wirtschaftsminister Altmaier.

Es sei nicht der Wettbewerb, der die Wirtschaft in die Knie gehen lasse, sondern die überbordenden Staatslasten und die Regulierung, sagte der Präsident des Verbandes "Die Familienunternehmer", Eben-Worlée, im Deutschlandfunk. Wenn man die höchsten Steuern, Energieabgaben und Löhne in Europa zahle, müsse man sich nicht wundern, wenn es in Deutschland keine "nationalen Champions" gebe. Zur Stärkung einheimischer Unternehmen verlangte Eben-Worlée Erleichterungen für Startups und Mittelständler, die Forschung betrieben. Die Bundesregierung müsse zudem in Infrastruktur und Netzausbau investieren.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte gestern seine "Industriestrategie 2030" vorgestellt. Darin ist unter anderem vorgesehen, feindliche Übernahmen von Unternehmen notfalls durch eine staatliche Beteiligung zu verhindern. Einen Schwerpunkt setzt der CDU-Politiker auf die Schaffung von - wie es heißt - "nationalen und europäischen Champions".