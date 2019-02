Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Kritik an seiner "Nationalen Industriestrategie" zurückgewiesen.

Ziel sei es, Zusammenschlüsse von Unternehmen zu großen Konzernen, sogenannten Global Playern, zu fördern, sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Initiative müsse aber von den Unternehmen kommen, nicht vom Staat. Altmaier stellt seine Strategie am Dienstag vor.



Wie die "Welt" unter Berufung auf einen Entwurf berichtete, will der Wirtschaftsminister deutsche Unternehmen gezielt durch staatliche Maßnahmen unterstützen, um sie für den Wettbewerb auf den Weltmärkten zu rüsten. Der Sachverständige zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Fels, hatte Altmaiers Industriestrategie als Irrweg bezeichnet. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Kempf, betonte, die Entscheidungen über Investitionen treffe die Wirtschaft.