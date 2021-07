Der Bundesverband der Deutschen Industrie, begrüßt es, dass die EU-Kommission ihre Pläne für eine Besteuerung großer Digitalkonzerne zurückstellt.

BDI-Hauptgeschäftsführer Lang sagte weiter, das Vorhaben müsse dauerhaft aufgegeben werden. Er sprach von einer "Sondersteuer", die Zukunftsbranchen und Innovationen im Keim zu ersticken drohe.



Die EU-Kommission hatte zuvor unter Verweis auf den Durchbruch zu einer globalen Mindeststeuer erklärt, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalabgabe auszusetzen. Die Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten hatten sich am Wochenende auf eine Mindeststeuer von 15 Prozent geeinigt. Betroffen sind unter anderem große Digitalkonzerne, die bisher in den meisten Fällen nur wenig Steuern zahlen. Eine eigene europäische Digitalsteuer wird nun nicht mehr als nötig angesehen.

