Der Industrieverband BDI sieht in lang dauernden Planungsverfahren ein Investitionshemmnis in Deutschland.

Der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer, Lösch, sprach im "Handelsblatt" von immer komplexeren und langwierigeren Planungsverfahren mit mehrfachen Klageerhebungen und nahezu endlosen Gutachterschlachten. Die Dauer der Verfahren habe sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt, gleichzeitig gebe es in Genehmigungs- und Fachbehörden zu wenig Personal.



Mit Blick auf langwierige Genehmigungsprozesse im Fall der Tesla-Fabrik in Brandenburg befürwortete Landeswirtschaftsminister Steinbach eine Reform des Planungsrechts. Der SPD-Politiker brachte in diesem Zusammenhang auch eine Beschränkung der Klagerechte für Umweltverbände ins Gespräch. Er nannte es fragwürdig, wenn sich ein bayerischer Umweltverein gegen die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg engagiere.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.