Energieversorgung

BDI-Präsident Russwurm sagte dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland", vor dem Hintergrund des Wegfalls russischer Lieferungen über Pipelines infolge des Ukraine-Krieges spiele per Schiff angeliefertes Flüssiggas bei der Befüllung der Speicher eine zentrale Rolle. Der Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur müsse jetzt in einem gleichbleibend hohen Tempo weitergehen. Darüber hinaus bleibe es unerlässlich, dass Unternehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger weiterhin Gas einsparten, so der BDI-Präsident.

Bundeskanzler Scholz rechnet nach eigenen Worten damit, dass die Gasversorgung in Deutschland auch im Winter 2023/24 gesichert ist. Der SPD-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", davon könne man ausgehen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiere.

