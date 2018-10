Russland hat im Konflikt mit den USA über das INF-Abrüstungsabkommen einen Resolutionsentwurf bei der UNO-Vollversammlung eingereicht.

Die internationale Gemeinschaft habe die Verpflichtung, auf diese Situation mit möglicherweise apokalyptischen Konsequenzen zu reagieren, erklärte ein russischer Diplomat in New York. Die Vereinigten Staaten kritisierten das Vorgehen Moskaus. So sei der Text zuerst an russische Medien und erst dann an die UNO-Mitglieder verteilt worden.



US-Präsident Trump hatte am vergangenen Wochenende angekündigt, aus dem 1987 geschlossenen INF-Abkommen auszusteigen. Es verpflichtet die USA und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion zur Abschaffung aller landgestützten, atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen. Washington und Moskau werfen sich gegenseitig vor, gegen die Bestimmungen zu verstoßen.