Wirtschaftsminister Altmaier schließt angesichts des Scheiterns des INF-Abrüstungsvertrags eine Nachrüstung nicht aus.

Er sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", die USA hätten den Ausstieg aus dem Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen mit russischen Verstößen gegen die Regelungen begründet. Altmaier betonte, er setze darauf, dass sich Amerikaner und Russen am Ende einigen würden. Es sei aber falsch, die eigene Verhandlungsposition zu schwächen, indem man den Gedanken an eine Nachrüstung von vornherein ausschließe. - Außenminister Maas hat sich gegen eine Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa ausgesprochen.