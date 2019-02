Die Bundesregierung appelliert an Russland appelliert, den INF-Abrüstungsvertrag doch noch zu retten. Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, Moskau habe weiterhin die Möglichkeit, die Bedingungen des Abkommens durch die Abrüstung seiner vertragswidrigen neuen Marschflugkörper zu erfüllen. China appellierte an die USA und Russland zugleich, sich noch einig zu werden.

Zuvor hatte Bundesaußenminister Maas eine weltweite Abrüstungsinitiative gefordert. Dabei müssten nicht nur die USA und Russland, sondern auch Länder wie China einbezogen werden, sagte der SPD-Politiker.

Appell auch aus China

Die chinesische Regierung rief die USA und Russland ihrerseits auf, ihren Streit um den Vertrag zu überwinden. China halte das Abkommen für sehr bedeutsam, um den Frieden zu wahren, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Nach US-Präsident Trump hatte heute auch der russische Staatschef Putin den Ausstieg seines Landes aus dem Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen angekündigt.

6-Monats-Frist

Die USA werfen Russland wegen eines neuen Raketensystems Vertragsbruch vor. Moskau wiest dies zurück und bezichtigt seinerseits den Westen, gegen das Abkommen zu verstoßen. Inzwischen informierte Washington den Krreml auch offiziell formell über ihren Rückzug aus dem INF-Abkommen. Damit beginnt nun eine sechsmonatige Frist. Wird in dieser Zeit nichts unternommen, um den Vertrag zu retten, verliert er seine Gültigkeit. US-Präsident Trump hatte gestern betont, man wolle einen neuen, viel besseren Vertrag. Dieser könnte möglicherweise andere Staaten als nur die USA und Russland einschließen.

Gegenseitige Vorwürfe

Der INF-Vertrag verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern und untersagt auch die Produktion und Tests solcher Systeme. Der Deutschlandfunk hat in dieser Woche ausführlich in einem Hintergrund darüber berichtet. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, das Abkommen verletzt zu haben.