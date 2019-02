Die Bundesregierung hat an Russland appelliert, den INF-Abrüstungsvertrag doch noch zu retten.

Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, Moskau habe weiterhin die Möglichkeit, die Bedingungen des Abkommens durch die Abrüstung seiner vertragswidrigen neuen Marschflugkörper zu erfüllen. Auch die chinesische Regierung rief die USA und Russland auf, ihren Streit über den Vertrag zu überwinden. Dieser sei von großer Bedeutung für die Wahrung des Friedens.



Die USA unterrichteten die Regierung in Moskau am Abend offiziell über ihren Rückzug aus dem Vertrag. Dies teilte US-Außenminister Pompeo in Washington mit. Zuvor hatte der russische Präsident Putin angekündigt, dass sich sein Land ebenfalls aus dem Abkommen zurückziehen wird. Beide Seiten bezichtigen sich gegenseitig, gegen den Vertrag zu verstoßen.