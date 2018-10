China hat den geplanten Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsabkommen kritisiert.

Eine Sprecherin des Außenministeriums erklärte in Peking, der Vertrag zwischen den USA und Russland habe eine wichtige Rolle dabei gespielt, das strategische Gleichgewicht zu wahren. Eine einseitige Abkehr der USA würde viele negative Auswirkungen haben. Die Sprecherin wies zugleich die amerikanische Darstellung zurück, dass die chinesische Aufrüstung etwas mit der Entscheidung in Washington zu tun habe. - US-Präsident Trump hatte gesagt, sollten Russland und China weiter atomare Mittelstreckensysteme entwickeln, würden die USA dies auch tun. China ist allerdings nicht Vertragspartner. In Moskau wies der Kreml den US-Vorwurf zurück, dass Russland sich nicht an den Vertrag halte. Es seien vielmehr die Vereinigten Staaten, die die Vorschriften des Vertrags nicht einhielten. Derzeit hält sich der Sicherheitsberater von Präsident Trump, Bolton, zu Gesprächen über das INF-Abkommen in der russischen Hauptstadt auf.



Der INF-Vertrag wurde 1987 geschlossen. Er verbietet den USA und Russland, landgestützte Atomraketen zu besitzen, die eine Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern haben.