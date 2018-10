Frankreichs Präsident Macron appelliert an US-Präsident Trump, am INF-Vertrag zur Abrüstung von Atomwaffen festzuhalten.

Wie der Elysee-Palast in Paris mitteilte, erinnerte Macron seinen amerikanischen Kollegen in einem Telefonat an die Bedeutung des Vertrages inbesondere für die europäische Sicherheit. Auch die russische Regierung warnte den US-Präsidenten vor dem Ausstieg aus dem bilateralen Abkommen. Ein Kreml-Sprecher sagte, wenn Trump seinen Plan in die Tat umsetze, werde dies "die Welt gefährlicher machen". Trumps Vorwurf, dass Russland das INF-Abkommen verletze, wies der Sprecher zurück.



In Moskau wird heute der amerikanische Sicherheitsberater Bolton erwartet. Er wird mit ranghohen russischen Politikern über das weitere Vorgehen mit Blick auf den INF-Vertrag beraten.