Im Streit um das Abrüstungsabkommen INF hat der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter mehr diplomatischen Druck auf Russland und die USA gefordert.

Kiesewetter sagte der "Heilbronner Stimme", beide Staaten müssten zu Verhandlungen gedrängt werden. Gegenseitige Transparenz sei unabdingbar. Auf Basis des existierenden INF-Abkommens müsse ein neuer, erweiterter Vertrag ausgehandelt werden.



US-Präsident Trump hatte am Wochenende den Austritt aus dem Vertrag angekündigt. Der amerikanische Sicherheitsberater Bolton erklärte nach Gesprächen in Moskau, über das weitere Vorgehen sei noch nicht endgültig entschieden. Russland will an dem Abkommen festhalten.



Bundesaußenminister Maas will die Nato einschalten, um das INF-Abkommen zu retten. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man werde auf Russland einwirken, um die Einhaltung zu forcieren. Maas warnte vor einem neuen Wettrüsten.