Mit großer Besorgnis reagieren Politiker in Deutschland auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, den Abrüstungsvertrag INF mit Russland zu kündigen.

Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff forderte einen Sondergipfel der NATO, um über den gefährdeten Vertrag und die Zukunft der Abrüstungspolitik zu diskutieren. Es drohe ein neues Hochrüsten zwischen den ehemaligen Feinden im Kalten Krieg. Lambsdorff forderte beide Seiten auf, Inspektionen der betroffenen Systeme zuzulassen, um das Vertrauen wiederherzustellen.



Der SPD-Außenexperte Schmid betonte im ZDF, der INF-Vertrag sei ein wesentlicher Grundpfeiler europäischer Sicherheit. Alle Europäer hätten ein großes Interesse daran, dass der Vertrag aufrechterhalten bleibe.



Der Politikwissenschaftler Thränert sagte im Deutschlandfunk, sowohl Russland als auch die USA betrachteten Kernwaffen als Symbol ihrer Stärke. Gleichzeitig würden beide Staaten der besonderen Verantwortung nicht gerecht, die eine nukleare Bewaffnung mit sich bringe. Man rüste auf, ohne sich an bestehende Verträge zur Kontrolle des Kernwaffeneinsatzes zu halten oder neue abzuschließen. Dies gefährde sicherheitspolitisch die gesamte Welt, erklärte Thränert.



In Moskau wird heute der amerikanische Sicherheitsberater Bolton erwartet, der mit ranghohen russischen Politikern über den geplanten Ausstieg der USA aus dem Abrüstungsabkommen beraten will. Der INF-Vertrag aus dem Jahr 1987 verbietet beiden Ländern den Besitz und die Produktion von landgestützten Atomraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern.