Die Bundestagsabgeordneten Kiesewetter -CDU- und Mützenich -SPD- haben einen Vorschlag gemacht, um ein neues Wettrüsten in Europa zu verhindern.

Sie regen an, dass Russland seine umstrittenen Marschflugkörper so weit nach Osten verlegt, dass sie Europa nicht mehr erreichen können. Im Gegenzug sollten die USA eigene Abschussanlagen für Abfangraketen in Rumänien und Polen für russische Kontrollen zugänglich machen. Von diesen behauptet Russland, sie könnten auch für Angriffswaffen genutzt werden. Beide Politiker äußerten sich in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Die USA und die Nato werfen Russland vor, mit den Marschflugkörpern gegen den INF-Abrüstungsvertrag über Mittelstreckenraketen zu verstoßen. Russland bestreitet das und bezichtigt seinerseits die Vereinigten Staaten, den Vertrag nicht einzuhalten. Beide haben ihren Rückzug aus dem Abkommen erklärt.