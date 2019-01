Die Nato und Russland wollen in dieser Woche Gespräche über den INF-Abrüstungsvertrag führen.

Wie das Militärbündnis mitteilt, nahm die Regierung in Moskau die Einladung zu einer neuen Runde des Nato-Russland-Rats an. Die Gespräche werden am Freitag in Brüssel auf Ebene der Botschafter geführt. In knapp zwei Wochen läuft eine Frist der USA an Russland aus, um zu den Bestimmungen des INF-Abrüstungsvertrages zurückzukehren. Präsident Trump hat damit gedroht, das Abkommen über atomare Mittelstreckenraketen andernfalls zu kündigen.



Ein weiteres Thema der Gespräche wird die Lage in der Ukraine und die jüngste Konfrontation im Schwarzen Meer sein. Ende November hatte die russische Küstenwache drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Die Nato verurteilte dies.