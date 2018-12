Der Streit um den INF-Abrüstungsvertrag nimmt weiter an Schärfe zu: Russlands Präsident Putin hat mit der Stationierung neuer Atomwaffen gedroht, sollten die USA das Abkommen aufkündigen. Er sagte in Moskau, wenn die Amerikaner wieder atomare Mittelstreckenwaffen besitzen wollten, werde Russland das Gleiche tun.

Putin wies Vorwürfe zurück, sein Land habe mit dem Bau von Marschflugkörpern vom Typ SSC-8 gegen den INF-Vertrag verstoßen. Dafür gebe es keinerlei Beweise. Die Vorwürfe seien nur ein Vorwand. Der russische Generalstabschef Gerassimow erklärte, alle Länder, die neue US-Mittelstreckenraketen stationieren würden, seien Ziel einer möglichen militärischen Reaktion.

Bundesregierung betont Zusammenhalt der NATO

Die deutsche Bundesregierung betonte in diesem Zusammenhang die Einigkeit der NATO-Staaten. Regierungsssprecherin Demmer sagte in Berlin, Russland verletze den INF-Vertrag durch ein neues Raketensystem. Es liege nun an Moskau, das Ende des Vertrages abzuwenden. Russland müsse seine Vertragstreue nachprüfbar wiederherstellen. Die USA hingegen hätten detailliert dargelegt, dass sie die INF-Bestimmungen einhielten.



US-Außenminister Pompeo hatte gestern beim Treffen mit seinen Kollegen aus den Nato-Staaten betont, Russland habe 60 Tage Zeit, das Abkommen noch zu erfüllen. Andernfalls werde man den Vertrag aufkündigen. In einer formellen Erklärung wird Russland vorgeworfen, gegen das Abkommen zu verstoßen.

Sorge vor neuem Wettrüsten

Insbesondere in Europa wird befürchtet, dass eine Aufkündigung des Vertrags ein neues Wettrüsten auslösen könnte. Auf Basis des INF-Vertrags wurden die meisten nuklearen und konventionellen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite abgebaut. Der Vertrag war 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen worden.