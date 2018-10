Der russische Präsident Putin hat vor einer Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Europa gewarnt.

Russland wäre in einem solchen Fall gezwungen, auch gegen jene Länder vorzugehen, die den USA eine solche Stationierung erlaubten, sagte Putin. Er wies zugleich den Vorwurf aus Washington zurück, dass Russland vertragsbrüchig sei. Es seien vielmehr die USA, die sich nicht an das INF-Abrüstungsabkommen hielten, meinte Putin. Er hoffe, mit US-Präsident Trump am 11. November in Paris über das Thema zu sprechen.



Bundesaußenminister Maas appellierte an seinen russischen Kollegen Lawrow, alles zu tun, um das Abkommen zu erhalten. Es sei für die europäische Sicherheitsarchitektur bedeutend, sagte Maas nach Angaben des Auswärtigen Amts in einem Telefonat mit Lawrow.



Die Vereinbarung zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion aus dem Jahr 1987 verbietet landgestützte atomare Mittelstreckenraketen. Die USA und die Nato werfen Russland Verstöße gegen das Abkommen vor. US-Präsident Trump hat den Ausstieg aus dem Vertrag angekündigt.