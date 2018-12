Im Streit über den INF-Abrüstungsvertrag hat Russland das Ultimatum der USA zurückgewiesen.

Das Präsidialamt in Moskau erklärte, Washington manipuliere die Fakten, um dann selbst aus dem Vertrag aussteigen zu können.



US-Außenminister Pompeo hatte gestern beim Treffen mit seinen Kollegen aus den Nato-Staaten betont, Russland habe 60 Tage Zeit, das Abkommen noch zu erfüllen. Andernfalls werde man den Vertrag aufkündigen. In einer formellen Erklärung wird Russland vorgeworfen, gegen das 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossene Abkommen zu verstoßen. Insbesondere in Europa wird befürchtet, dass eine Aufkündigung des Vertrags ein neues Wettrüsten auslösen könnte.



Auf Basis des INF-Vertrags wurden die meisten nuklearen und konventionellen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite abgebaut.