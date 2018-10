Der Streit zwischen den USA und Russland über den Abrüstungsvertrag INF wird zur Chefsache: Die Präsidenten Trump und Putin wollen die Angelegenheit demnächst bei einem persönlichen Treffen besprechen. Das wurde während des Moskau-Besuchs von US-Sicherheitsberater Bolton vereinbart. Dieser bekräftigte den geplanten Ausstieg der USA aus dem Abkommen.

Wie aus dem Außenministerium in Moskau verlautete, soll das Treffen zwischen Trump und Putin am 11. November in Paris stattfinden, am Rande einer Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs. Darauf habe sich Putin bei einem Treffen mit dem amerikanischen Sicherheitsberater Bolton in Moskau verständigt, hieß es. Putin hatte nach der Unterredung erklärt, er wolle im Dialog bleiben und vorerst an dem Abrüstungsabkommen festhalten. Bolton bekräftigte dagegen die Absicht der US-Regierung, das INF-Abkommen aufzukündigen. Man werde zu gegebener Zeit aus dem veralteten und überholten Vertrag aussteigen, sagte er.



Die Vereinbarung aus dem Jahr 1987 verbietet den Bau und Besitz an Land stationierter, atomar bewaffneter Mittelstreckenraketen. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, den Vertrag zu verletzen.