Im Streit um den INF-Abrüstungsvertrag arbeitet US-Präsident Trump mit harten Bandagen: Er droht mit einem Ausbau des amerikanischen Atomwaffen-Arsenals.

Der US-Präsident warf Russland erneut vor, gegen das Abrüstungsabkommen INF zu verstoßen. Trump hatte deshalb am Samstag die Aufkündigung des Vertrags aus dem Jahr 1987 angekündigt. Der amerikanische Sicherheitsberater Bolton erklärte allerdings am Abend nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Patruschew in Moskau, über das weitere Vorgehen der US-Regierung sei noch nicht endgültig entschieden. Patruschew betonte, Russland sei gesprächsbereit und wolle an dem Abkommen festhalten. Bolton will seine Gespräche in Moskau heute fortsetzen und unter anderem mit dem russischen Staatschef Putin zusammenkommen. Die USA werfen auch China, dass nicht INF-Vertragspartner ist, eine nukleare Aufrüstung vor.



Die geplante Vertrags-Kündigung stößt international auf Kritik. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen nannte sie gestern besorgniserregend. Sie räumte zugleich jedoch ein, dass es auf dem Nato-Gipfel im Sommer erhebliche Zweifel an der Vertragstreue der russischen Seite gegeben habe.



Bundesaußenminister Maas will die Nato einschalten, um das INF-Abkommen zu retten. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Thema gehöre bei der Nato ganz oben auf die Tagesordnung. Man werde auf Russland einwirken, um die Einhaltung zu forcieren. Maas warnte vor einem neuen Wettrüsten und vor einer Schwächung der europäischen Sicherheitsarchitektur.