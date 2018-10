Die USA haben die Nato-Partner offiziell über ihre Pläne zum Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland informiert.

Die Unterrichtung fand in der Nato-Zentrale in Brüssel hinter verschlossenen Türen statt. Aus Bündniskreisen hieß es, die Atmosphäre bei dem Treffen sei angespannt gewesen. Europäische Alliierte hätten die USA aufgefordert, noch einmal letzte Anstrengungen zu unternehmen, um den Abrüstungsvertrag zu Mittelstreckenwaffen zu retten.



US-Präsident Trump hatte am Wochenende den Ausstieg aus dem Vertrag angekündigt. Die Vereinigten Staaten werfen Russland seit längerem vor, mit der Entwicklung eines neuen Marschflugkörpers gegen das Abkommen zu verstoßen.