Der russische Staatschef Putin will mit US-Präsident Trump persönlich über das Abrüstungsabkommen INF sprechen. Wie russische Medien berichteten, schlug Putin ein Treffen am Rande der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren am 11. November in Paris vor. Trump erklärte nach Angaben seines Sicherheitsberaters Bolton, er würde sich freuen, Putin bei dieser Gelegenheit zu treffen.

Nach einem Gespräch mit Bolton in Moskau betonte der russische Präsident, er wolle im Dialog bleiben und vorerst an dem Abrüstungsabkommen festhalten. Trump hatte am Wochenende angekündigt, den Vertrag aufzukündigen. Bundesaußenminister Maas forderte die USA auf, sich im Umgang mit dem Abkommen eng mit den europäischen Partnern abzustimmen.



Die Vereinbarung aus dem Jahr 1987 verbietet den Bau und Besitz an Land stationierter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, den Vertrag zu verletzen.