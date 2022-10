Der FIFA-Präsident Gianni Infantino (imago images / photonews.at)

Präsident Infantino beklagte am Rande der WM-Auslosung in Neuseeland, die Fernsehanstalten hätten - so wörtlich - "100-mal weniger Geld" angeboten, als für die Weltmeisterschaft der Männer in diesem Jahr. Er werde diese geringen Summen nicht akzeptieren. Den Medienunternehmen warf Infantino vor, seinen Verband zu drängen, mehr für die Gleichstellung zu tun, obschon die FIFA in den vergangenen vier Jahren eine Milliarde US-Dollar in den Frauen-Fußball investiert habe.

Der Finanzbericht der FIFA weist allein für das WM-Jahr 2018 Einnahmen von rund 2,5 Milliarden Dollar durch Fernsehrechte aus.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.