Nach Ansicht der Infektiologin Marylyn Addo muss man in der Coronavirus-Pandemie von weiteren Mutationen des Erregers ausgehen.

Solange das Infektionsgeschehen weltweit andauere, entwickle sich das Coronavirus laufend fort und verändere sich, sagte die Medizinerin in einem Pressegespräch des Kölner Science Media Centers. Die Wissenschaft beobachte die Situation genau. Virusmutationen seien nichts Ungewöhnliches und die Impfstoffhersteller generell darauf eingestellt. Auch Vakzine gegen Grippeviren müssten jedes Jahr aufs Neue angepasst werden, erklärte Addo.

Biontech-Chef Sahin: "Impfstoff wirkt gegen 25 Varianten des Coronavirus"

Der Chef des Pharmaunternehmens Biontech, Ugur Sahin, betonte, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig kontrollierten, ob die bereits gegen das Coronavirus entwickelten Seren gegen neu auftretende Varianten immunisierende Wirkungen erzielten. Konkret überprüfe man, ob der Biontech/Pfizer-Impfstoff neue Spikeproteine des Virus erkenne und sie bekämpfen könne. Bislang wirke das zugelassene Vakzin gegen 25 nachgewiesene Mutanten, inklusive der als weitaus ansteckender geltenden britischen Variante, die sich momentan auch verstärkt in Deutschland ausbreite. Sollte eine Variante auftreten, gegen die der Impfstoff nicht wirke, benötige man erfahrungsgemäß zwischen sechs Wochen und drei Monaten, die Seren anzupassen. Sahin wies zudem darauf hin, dass der Lockdown aufrechterhalten werden müsse, solange nicht genügend Menschen gegen das Coronavirus geimpft seien. Die Abstands- und Hygieneregeln seien nach wie vor am effektivsten, um die Ausbreitung des Virus in Schach zu halten.

Paul-Ehrlich-Institut: "Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie"

Ahnlich äußerte sich der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek. Endgültig weise jedoch nur das Impfen den Weg heraus aus der Pandemie: "Impfen ist immer besser als es nicht zu tun." Alle bereits zugelassenen Impfstoffe riefen im übrigen eine akzeptable Immunantwort gegen das Coronavirus im menschlichen Körper hervor und seien unbedingt zur Bekämpfung der Pandemie anzuwenden.

