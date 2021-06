Der Ebola-Ausbruch im westafrikanischen Guinea ist offenbar eingedämmt.

Die Regierung teilte mit, das Land sei offiziell frei von der lebensgefährlichen Krankheit. In Guinea waren seit Mitte Februar nachweislich zwölf Menschen an dem Virus gestorben. Auf den jüngsten Ebola-Ausbruch hatten die Behörden rasch reagiert. Unter anderem wurde mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation eine Impfkampagne begonnen.



Eine Ebola-Infektion führt meist zu hohem Fieber und inneren Blutungen. Bei einem Ausbruch in Westafrika infizierten sich zwischen 2014 und 2016 in Guinea, Liberia und Sierra Leone 28.000 Menschen, mehr als 11.000 starben.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.