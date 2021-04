Die Bundesregierung hat ihre Pläne für mehr Kompetenzen des Bundes bei der Pandemiebekämpfung konkretisiert.

Die Nachrichtenagentur AFP zitiert aus einer Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen im Bundestag. Darin schlägt die Regierung unter anderem eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr in allen Landkreisen und kreisfreien Städten ab einem Inzidenzwert von 100 vor. Vorgesehen ist dann auch die Schließung von Schulen, Kitas, Geschäften, Kultureinrichtungen und der Gastronomie.



Bundeskanzlerin Merkel sowie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Müller, und dessen Stellvertreter Söder hatten gestern eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Eilverfahren vereinbart. Dies kann laut den Angaben Müllers bis zu zwei Wochen dauern.



Die Pläne stoßen aber nicht in allen Bundesländern auf Zustimmung. Thüringens Bildungsminister Holter sagte im Deutschlandfunk, er befürchte, dass der Bund den Ländern in dieser Frage die Kompetenzen und die Entscheidungshoheit entziehe. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD begrüßte das Vorhaben dagegen.



Zustimmung kam auch von den Bundestagsfraktionen der Koalition. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, er glaube, dass es auch in der Bevölkerung eine Mehrheit für ein bundeseinheitliches Vorgehen gebe. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus unterstützte das Vorhaben ebenfalls.

