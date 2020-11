Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat für eine Reform des Infektionsschutzgesetzes gestimmt.

In der Länderkammer erhielt das Gesetz eine deutliche Mehrheit von 49 der insgesamt 69 Stimmen. Bei der namentlichen Abstimmung im Bundestag votierten 415 Abgeordnete für die Änderung, 236 waren dagegen und acht enthielten sich. Mit der Neufassung sollen die Corona-Schutzmaßnahmen künftig vor Gericht besser Bestand haben. Sie listet unter anderem detailliert auf, welche Auflagen von Landesregierungen und den Behörden verordnet werden können. Bundespräsident Steinmeier soll das Gesetz noch heute unterzeichnen, damit es morgen in Kraft treten kann.



In der einer Debatte im Bundestag vor der Abstimmung hatte Gesundheitsminister Spahn die Reform noch einmal verteidigt. Man brauche die nötigen Befugnisse, um zum Wohl und zum Schutz der Bevölkerung handeln zu können. Die Pandemie sei Naturkatastrophe und Bewährungsprobe zugleich, erklärte der CDU-Politiker. Es gehe jeden Tag wieder darum, die richtige Balance zu finden, im privaten Alltag ebenso wie in der Politik. AfD, FDP und Linke äußerten Kritik an der Gesetzesänderung.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.