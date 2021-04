Das Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen im Kampf gegen das Coronavirus geht in dieser Woche weiter.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte im ZDF, er habe mit den Ministerpräsidenten seiner Partei gesprochen, die alle hinter dem Vorhaben stünden. Auch der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder erklärte in der ARD seine Zustimmung. Allerdings lehnen die Freien Wähler die Änderungen ab. Bayern könnte sich bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten. Ähnliches könnte in Nordrhein-Westfalen passieren. Ministerpräsident Laschet räumte ein, sich im Bundesrat enthalten zu müssen, sollte der Koalitionspartner FDP nicht mitziehen.



Laut Bundesregierung soll der Entwurf bereits heute in seine endgültige Fassung gebracht und morgen im Bundeskabinett beschlossen werden.

